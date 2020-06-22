Раскрыт первый SSD для компьютеров с быстродействием выше, чем у накопителя PlayStation 5

В базе NRRA SSD прошёл под модельным номером MZ-V8P1T0. Как пишет издание SamMobile, 980 PRO — это первый накопитель Samsung на базе PCIe 4.0 для потребительского рынка. Он обещает скорость чтения и записи до 6,5 ГБ/с и 5 ГБ/с соответственно. Благодаря этому пользователи ПК получат решение, которое будет превосходить SSD в грядущей консоли PlayStation 5. Последнему обещают скорость передачи данных в 5,5 ГБ/с.

Запуск Samsung 980 PRO SSD, по слухам, должен состояться уже в ближайшие месяцы. Накопитель будет доступен в трёх вариантах: на 256 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ.

Стоит также отметить, что для SSD такого типа понадобится и специальная материнская плата. Стандарту PCIe 4.0 сейчас полностью соответствуют матплаты AMD линеек X570 и B550. Что касается решений для Intel, то компания планирует перейти на полную поддержку PCIe 4.0 только в начале 2021 года. Существующие матплаты Intel серии Z490, в принципе, поддерживают стандарт на «аппаратном уровне», но поскольку пока нет подходящих процессоров (ждём Rocket Lake-S), о полноценной работе говорить не приходится.