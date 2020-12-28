Компьютеры
Сегодня 19:17
Раскрыт прирост производительности будущих видеокарт NVIDIA
На архитектуре Lovelace
На днях стало известно, что NVIDIA намерена выпустить в скором времени видеокарты на архитектуре под названием Lovelace. Чипы будут выполнены по 5-нм техпроцессу. Теперь в сети раскрыли прирост производительности будущих моделей.
Согласно информации источников, GPU на архитектуре Lovelace будет называться AD102. Он получит 18 432 ядра CUDA, которые при частоте около 1,8 ГГц будут обеспечивать до 66 TFLOPS. Надо понимать, что у GPU GA102 на архитектуре Ampere насчитывается 5376 ядер CUDA. Этот процессор применяется в GeForce RTX 3090. Журналисты уточняют, что ядер CUDA у будущего GPU AD102 станет на 71% больше.
Напомним, архитектура была названа в честь математика и первого программиста в мире Ады Лавлейс.