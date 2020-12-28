Раскрыт прирост производительности будущих видеокарт NVIDIA

Согласно информации источников, GPU на архитектуре Lovelace будет называться AD102. Он получит 18 432 ядра CUDA, которые при частоте около 1,8 ГГц будут обеспечивать до 66 TFLOPS. Надо понимать, что у GPU GA102 на архитектуре Ampere насчитывается 5376 ядер CUDA. Этот процессор применяется в GeForce RTX 3090. Журналисты уточняют, что ядер CUDA у будущего GPU AD102 станет на 71% больше.

Напомним, архитектура была названа в честь математика и первого программиста в мире Ады Лавлейс.