Раскрыт прирост производительности новой бюджетной видеокарты NVIDIA

Характеристики карты слил магазин комплектующих JD.com. Итак, GeForce GTX 1660 SUPER на архитектуре Turing получила 1408 CUDA-процессоров, 80 блоков наложения текстур и 48 блоков растеризации на графическом процессоре TU116. Работает на частотах 1530-1785 МГц, как и предшественница. Памяти у видеокарты 6 ГБ (GDDR6), шина 192-разрядная.

GeForce GTX 1660 SUPER должна быть быстрее оригинальной примерно на 6-8% (согласно результатам тестов в бенчмарке), но уступать GeForce GTX 1660 Ti примерно на 5%.

Выпуск видеокарты ожидается 29 октября. Стоить она будет $229 (около 14,5 тысяч рублей).