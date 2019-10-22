Компьютеры
Сегодня 17:47
Раскрыт прирост производительности новой бюджетной видеокарты NVIDIA
Она выйдет 29 октября
В сети появились характеристики и результаты тестов видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER. Из названия понятно, что это улучшенная версия GeForce GTX 1660. Стоить новинка будет недорого для GPU.
Характеристики карты слил магазин комплектующих JD.com. Итак, GeForce GTX 1660 SUPER на архитектуре Turing получила 1408 CUDA-процессоров, 80 блоков наложения текстур и 48 блоков растеризации на графическом процессоре TU116. Работает на частотах 1530-1785 МГц, как и предшественница. Памяти у видеокарты 6 ГБ (GDDR6), шина 192-разрядная.
GeForce GTX 1660 SUPER должна быть быстрее оригинальной примерно на 6-8% (согласно результатам тестов в бенчмарке), но уступать GeForce GTX 1660 Ti примерно на 5%.
Выпуск видеокарты ожидается 29 октября. Стоить она будет $229 (около 14,5 тысяч рублей).
Самое читаемое