Раскрыт процессор нового 16-дюймового MacBook Pro

В Geekbench устройство засветилось под названием MacBook Pro 16,1. В тесте OpenCL ноутбук набрал 29230 баллов. В бенчмарке указали модель процессора — Core i9-9980HK с восемью ядрами. Работал он на частотах 2,40 ГГц.

Протестированный ноутбук был оснащён 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и видеокартой Radeon Pro 5500M с 8 ГБ памяти.

Характеристики графического ускорителя оказались лучше, чем предполагали ранние слухи. По ним, MacBook Pro должны была оснастить обычной мобильной Radeon RX 5500M с 4 ГБ памяти. Что ж, остаётся только порадоваться.