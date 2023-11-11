Раскрыт «самый странный» процессор в новейшей линейке Intel

Интригующая конфигурация включает 2 P-ядра (Redwood Cove), 8 E-ядер (Crestmont) и 2 маломощных E-ядра (Crestmont). При 12 Мбайт кэш-памяти L3 и тактовых частотах от 2,10 ГГц базовой до 4,4 ГГц форсированной, чип U-серии ориентируется на TDP 9-15 Вт.

При тестировании на готовящемся к выпуску ноутбуке, оснащенном 32 ГБ памяти DDR5, первые результаты Geekbench 6 показали одноядерный результат 2174 и многоядерный - 9396. Хотя эти показатели и не являются революционными, стоит отметить, что чип может быть ранним образцом или испытывать проблемы с оптимизацией.