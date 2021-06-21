Раскрыт сильный нагрев чипов памяти новейших видеокарт NVIDIA

Сообщается, что из-за нагрева чипов GDDR6X видеокарта принудительно снижает частоту GPU. Специалисты измерили температуру компонентов с помощью приложения HWInfo64 версии 6.42. На видеокарте запускали игру Metro Exodus, использовался монитор разрешением 4К. В результате тестов чипы памяти GeForce RTX 3080 Founders Edition нагрелись до 102 градусов по Цельсию. Это очень много.

Любопытно, что при включении DLSS и трассировки лучей температура чипов памяти не превысила 94 градусов по Цельсию.

При майнинге же модули GDDR6X обеих видеокарт нагрелись до 110 градусов по Цельсию. Из-за этого снижалась частота GPU. В этой ситуации помогло только снижение порога лимита мощности (Power limit) до 60%. Впрочем, при этом снизилась и эффективность добычи криптовалюты.