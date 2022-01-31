Раскрыт способ слежки за человеком через видеокарту

Специалисты провели крупномасштабный эксперимент с более чем 2550 устройствами. Оказалось, что их метод под названием DrawnApart может обеспечить длительное отслеживание. Отмечается, что это серьёзная проблема для конфиденциальности пользователей. Сейчас она защищена тем, что сайты обязаны запрашивать разрешение на использование cookie. Это привело к тому, что недобросовестные веб-сайты собирают другие данные, например о конфигурации оборудования.

Собирать данные о конкретной видеокарте можно с помощью Web Graphics Library — API для рендеринга 3D-графики, который используется во всех современных браузерах. Система отслеживания DrawnApart может подсчитывать количество и скорость исполнительных блоков в графическом процессоре, измерять время рендеринга и многое другое. В итоге хакеры могут создать уникальный отпечаток каждой видеокарты.

DrawnApart позволяет увеличить среднее время отслеживания пользователя в сети до 28 дней.