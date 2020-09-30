Новая версия Microsoft Office выйдет во второй половине 2021 года

Журналисты пишут, что Microsoft Office с постоянной лицензией должен выйти во второй половине 2021 года. Пакет выйдет и для Windows, и для Mac.

Напомним, сейчас офисными решениями Microsoft, например, Word, Excel и PowerPoint, можно пользоваться через установленные на ПК версии, которые доступны по подписке Microsoft 365. Помимо этих программ в сборник входят Outlook, Access, Publisher, OneNote, 60 минут через Skype и 1 ТБ в облаке OneDrive. Есть и бесплатные веб-версии офисных приложений. Кроме того, Word, Excel и PowerPoint можно купить в постоянное пользование для дома и учёбы за $150, но с ограничениями.