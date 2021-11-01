Раскрыт уровень подорожания видеокарт менее чем за месяц

Некоторые модели NVIDIA RTX 30 теперь стоят на 88% больше рекомендованной цены (MSRP). Цифры увеличились на 16% по сравнению с данными за 10 октября.

Аналитики отмечают, что ситуация на рынке нездоровая. Некоторые урезанные модели, такие как Radeon RX 6800 и RX 6800 XT, стоят дороже, чем флагманский RX 6900 XT. В экстремальных случаях модели NVIDIA, а в частности GeForce RTX 3070 Ti, можно найти по цене выше 2000 евро, а GeForce RTX 3090 — по цене 4029 евро.