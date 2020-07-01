Раскрыт уровень производительности компьютера Apple на фирменном процессоре

Стоит отметить, что помимо чипсета A12Z компьютер характеризуется 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Работает он под управлением бета-версии macOS 11.0 Big Sur.

Бенчмарк, запущенный в эмуляторе Rosetta 2, показал, что чип в Mac Mini чуть медленнее, чем в iPad Pro 2020 года. В одноядерном тесте компьютер набрал от 736 до 844 очков, а в многоядерном — от 2582 до 2962 очков. Тот же iPad Pro 2020 года с A12Z набирает 1118 баллов в однопоточном и 4625 баллов в многопоточном тесте. Предполагается, что бенчмарк Geekbench для macOS просто не оптимизирован под ARM, и поэтому может показывать неверные результаты. В любом случае, нельзя принимать тесты Developer Transition Kit за реальное отображение возможностей будущих компьютеров Apple на собственных чипах.