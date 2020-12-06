Раскрыт уровень производительности видеокарты-аналога RTX 3090 от AMD

В бенчмарке Ashes of the Singularity с пресетом Crazy 1080p Radeon RX 6900 XT набрала 10 100 баллов. Это соответствует 102,1 FPS при игре в таком разрешении. Этот результат немного недотягивает до GeForce RTX 3090, которая набрала 10 400 баллов. Что любопытно, ровно столько же — 10 100 — набирает модель RX 6800XT.

Напомним, продажи AMD Radeon RX 6900 XT должны стартовать 8 декабря. Эта видеокарта базируется на архитектуре RDNA2, оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 и 80 улучшенными вычислительными блоками.