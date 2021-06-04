В TrendForce увидели, что закупки корпоративных SSD растут на фоне повышения поставок серверов. Тем не менее дефицит никто не отменял. Поэтому специалисты повысили прогноз контрактных цен на корпоративные твердотельные накопители с 5–10% до 10–15% на третий квартал. Что касается клиентских SSD, то они в следующем квартале должны подорожать на 3-8%.

Сообщается также, что компания Samsung находится сейчас в более выгодном положении, чем остальные поставщики. Дело в том, что южнокорейский производитель использует в своих SSD больше собственных компонентов, то есть менее зависима состояния на рынке.