Раскрыт внешний вид доступной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Как пишет портал Videocardz, модель будет базироваться на GPU GA104-200. Сообщается, что видеокарта будет иметь ту же конфигурацию памяти, что и RTX 3070. У модели будет 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-разрядной шиной.

Помимо этого RTX 3060 Ti Founders Edition получит аналогичную конструкцию кулера, что и у RTX 3070 Founders. Единственное небольшое различие тут кроется в цвете: у младшей модели более светлые элементы кожуха. Ещё у RTX 3060 Ti Founders Edition будет тот же 12-контактный разъём дополнительного питания.

Новинка получит 4864 ядер CUDA, 152 тензорных и 38 RT-ядра. NVIDIA обещает, что RTX 3060 Ti будет быстрее GeForce RTX 2080 SUPER. Стоимость видеокарты ожидается в районе $399. Анонс состоится 2 декабря.