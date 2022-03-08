Раскрыта цена уникального игрового процессора AMD Ryzen

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Раскрыта цена уникального игрового процессора AMD RyzenМодели Ryzen 7 5800X3D
В сети появилась информация о новом процессоре AMD Ryzen 7 5800X3D, включая его стоимость и дату выхода. Эта модель имеет уникальную особенность.
5800X3D — это первый процессор AMD Ryzen с технологией 3D V-Cache. Процессор имеет одну дополнительную микросхему памяти объёмом 64 МБ, которая выступает в роли добавочного кеша. Это должно значительно повысить производительность в играх.
Сообщается, что Ryzen 7 5800X3D выйдет 20 апреля. По данным информатора, этот процессор будет продаваться по цене 449 долларов США.
По сути, Ryzen 7 5800X3D — это модифицированный Ryzen 7 5800X. Он также располагает восемью ядрами с поддержкой SMT, только их частоты снижены с 3,8–4,7 ГГц до 3,4–4,5 ГГц.
Источник: Videocardz