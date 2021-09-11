Раскрыта цена видеокарты Intel с производительностью на уровне NVIDIA RTX 3070 и Radeon RX 6700XT

Отмечается, что Intel со своими GPU Arc Alchemist (DG2) будет целиться в графические процессоры NVIDIA GA104 и AMD Navi 22 среднего сегмента.

Так, SOC1 DG1 будет конкурировать в сегменте 175 Вт и 225 Вт с моделями NVIDIA RTX 3070 и RTX 3060 Ti. Что касается AMD, то конкурентами будут Radeon RX 6700XT и RX 6600 XT. Также есть информация, что GPU SOC1 будут стоить $300-499.

SOC2 будут находиться в сегменте 75-Вт моделей. Это будет массовая видеокарта с производительностью не выше GTX 1650 SUPER. Стоить она будет $100-145.

Графические процессоры Intel Arc Alchemist будут официально представлены в первом квартале 2022 года.