Раскрыта дата начала продаж новых компьютерных процессоров Intel 12-го поколения

Сегодня MSI анонсировала комплекты креплений для своих систем жидкостного охлаждения и разъёма Intel LGA 1700. Форма заявки на получение набора будет доступна только с 4 ноября. Эта дата связана со стартом продаж и снятия эмбарго.

Отмечается, что предварительные заказы на процессоры будут размещены на неделю раньше, сразу после мероприятия Intel. То есть расписание такое: 27 октября — анонс и предзаказы, 4 ноября — старт продаж.

Ранее ожидалось, что продажи начнутся 19 ноября. Либо Intel решила выпустить процессоры Alder Lake раньше, либо первоначально предполагаемая дата была неверной.

Ожидается, что выйдут три модели — Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K.