Раскрыта дата презентации видеокарт NVIDIA RTX для ноутбуков

Известно, что NVIDIA представит видеокарты с GPU GA104. По слухам, они войдут в серии RTX 3080 и RTX 3070. Обе видеокарты будут оснащены 8 ГБ памяти GDDR6. Мобильная RTX 3080 также будет доступна с 16 ГБ.

Помимо этого тизер намекает, что NVIDIA покажет свою версию технологии Resizable BAR Capability. Кроме того, рекламные плакаты показывают грядущую игру Outriders, которая выйдет 1 апреля. Скорее всего, игра будет использовать технологии NVIDIA.

Также предполагается, что на мероприятии компания покажет модель RTX 3060 с 12 ГБ памяти. Презентация NVIDIA будет транслироваться на YouTube в 20:00 по московскому времени.