Раскрыта мощность грядущих процессоров Intel 13-го поколения

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Раскрыта мощность грядущих процессоров Intel 13-го поколенияПрирост производительности будет значительным
Источники выяснили, что преемник Intel Alder Lake, линейка процессоров Raptor Lake 13-го поколения, обеспечит впечатляющий прирост производительности в третьем квартале 2022 года.
Согласно последней информации, процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения будут предлагать прирост до 15% в однопоточной производительности и до 40% — в многопоточной производительности. Скорее всего, процессоры будут использовать совершенно новые ядра Raptor Cove, оптимизированные для рабочих нагрузок. Intel сохранит до 8 P-ядер в конструкции, но количество E-ядер увеличится с 8 до 16. Таким образом, флагманская конфигурация тут будет представлять собой 24 ядра (8+16) и 32 потока (16+16).
Что касается сроков выхода, линейка Intel Raptor Lake 13-го поколения должна дебютировать в третьем квартале 2022 года.
Источник: Wccftech