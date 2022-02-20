Раскрыта мощность грядущих процессоров Intel 13-го поколения

Согласно последней информации, процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения будут предлагать прирост до 15% в однопоточной производительности и до 40% — в многопоточной производительности. Скорее всего, процессоры будут использовать совершенно новые ядра Raptor Cove, оптимизированные для рабочих нагрузок. Intel сохранит до 8 P-ядер в конструкции, но количество E-ядер увеличится с 8 до 16. Таким образом, флагманская конфигурация тут будет представлять собой 24 ядра (8+16) и 32 потока (16+16).

Что касается сроков выхода, линейка Intel Raptor Lake 13-го поколения должна дебютировать в третьем квартале 2022 года.