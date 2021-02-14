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Раскрыта настоящая цена «недорогой» новой видеокарты RTX 3060
Ретейлеры предлагают новинку по цене выше рекомендованной
В январе NVIDIA представила новую видеокарту GeForce RTX 3060 и оценила её в $329. Однако ретейлеры не намерены продавать новинку по такой стоимости. В сети опубликовали реальные цены видеокарты.
Продажи GeForce RTX 3060 должны начаться 25 февраля. По договору с NVIDIA ретейлеры должны продать первую партию видеокарт по рекомендованной цене. Это значит, что магазины, принимающие предзаказы, должны выполнить их по указанной производителем стоимости. Однако на практике ретейлеры отменяют предварительные заказы, чтобы заставить клиентов перезаказать те же видеокарты по завышенной цене. NVIDIA же не делает ничего, чтобы это предотвратить.
Европейский ретейлер ProShop уже разместил RTX 3060 по завышенной цене. Видеокарту предлагают за 499 евро, хотя рекомендованная цена в Европе равна 329 евро.