Компьютеры
Сегодня в 11:40
Раскрыта особенность следующей видеокарты Intel
Её производительность будет на уровне GeForce RTX 3060
Раскрыта особенность следующей видеокарты Intel — DG2 на архитектуре Xe. Похоже, эта модель может стать первой с поддержкой шины PCIe 5.0.
Анонс Intel DG2 ожидается в конце лета-начале осени. Видеокарта будет представлена вместе с процессорами Alder Lake.
На днях стало известно, что Intel тестирует DG2 в трёх версиях для настольных компьютеров. Максимальное число потоковых процессоров составляет 4096.
Сегодняшняя информация звучит логично. Процессоры Alder Lake, как ожидается, тоже будут поддерживать PCIe 5.0. Этот интерфейс должен быть реализован в матплатах на чипсете Z690.
Сообщается также, что Intel DG2 получит порты HDMI 2.1 и USB-C.
По информации источников, производительность новинки от Intel будет на уровне NVIDIA GeForce RTX 3060. Кроме того, видеокарта «синих» получит аппаратную поддержку трассировки лучей.