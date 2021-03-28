Раскрыта особенность следующей видеокарты Intel

Анонс Intel DG2 ожидается в конце лета-начале осени. Видеокарта будет представлена вместе с процессорами Alder Lake.

На днях стало известно, что Intel тестирует DG2 в трёх версиях для настольных компьютеров. Максимальное число потоковых процессоров составляет 4096.

Сегодняшняя информация звучит логично. Процессоры Alder Lake, как ожидается, тоже будут поддерживать PCIe 5.0. Этот интерфейс должен быть реализован в матплатах на чипсете Z690.

Сообщается также, что Intel DG2 получит порты HDMI 2.1 и USB-C.

По информации источников, производительность новинки от Intel будет на уровне NVIDIA GeForce RTX 3060. Кроме того, видеокарта «синих» получит аппаратную поддержку трассировки лучей.