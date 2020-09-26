Раскрыта первая доступная видеокарта NVIDIA нового поколения

Эту информацию изданию VideoCardz подтвердили сразу два источника. Сообщается, что NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti получит GPU GA104-200. Модель будет располагать 4864 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти типа GDDR6 частотой 14 ГГц с 256-разрядной шиной. GeForce RTX 3060 Ti потребует меньше энергии, чем GeForce RTX 3070. TDP видеокарты составит около 180 Вт.

Дата запуска новинки пока не подтверждена. Но источники пишут, что это должен быть конец октября. Когда выйдет модель RTX 3060, пока неизвестно. Она должна будет получить другой GPU — GA106.