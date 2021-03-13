Раскрыта приблизительная производительность игровой видеокарты Intel
Xe-HPG — новая архитектура, разработанная специально для гейминга. Первое поколение таких GPU должно выйти в трёх вариантах, предлагая до 512 исполнительных блоков (EU).
Утверждается, что новая видеокарта быстрее старых GPU Iris Pro 5200 2012 года в 20 раз. На фото попал, вероятно, инженерный образец новинки. Это подтверждает заметный на экране 3DMark с подтестом DirectX DXR. Известно, что текущее поколение адаптеров Intel не поддерживает трассировку лучей.
VideoCardz
Журналисты попытались сравнить производительность новой видеокарты Intel с современными моделями. Они вспомнили, что Iris Pro 5200 выступал на уровне дискретной GeForce GT 640. Если отталкиваться от того, что производительность увеличилась в 20 раз, то получится уровень GeForce RTX 2080 или почти RTX 3060 Ti.