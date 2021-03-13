Раскрыта приблизительная производительность игровой видеокарты Intel

Xe-HPG — новая архитектура, разработанная специально для гейминга. Первое поколение таких GPU должно выйти в трёх вариантах, предлагая до 512 исполнительных блоков (EU).

Утверждается, что новая видеокарта быстрее старых GPU Iris Pro 5200 2012 года в 20 раз. На фото попал, вероятно, инженерный образец новинки. Это подтверждает заметный на экране 3DMark с подтестом DirectX DXR. Известно, что текущее поколение адаптеров Intel не поддерживает трассировку лучей.