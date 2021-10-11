Раскрыта производительность будущего бюджетного процессора Intel Core 12-го поколения

Согласно скриншоту из CPU-Z процессор сможет развивать частоту до 4,4 ГГц на одно ядро. Он набрал 681,7 баллов в однопоточном тесте и 4983,8 — в многопоточном. Благодаря этому Intel Core i5-12400 обошёл конкурента AMD Ryzen 7 2700X. При этом модель Intel — шестиядерная, а AMD — восьмиядерная.

С точки зрения энергопотребления и стабильности процессор работает с показателями 78,5 Вт и 60 градусов по Цельсию.

В Cinebench R20 он набрал 659 баллов в одноядерном тесте, что выше, чем у моделей серии AMD Ryzen 5000. По многоядерному результату процессор конкурирует с шестиядерным Ryzen 5 5600X.