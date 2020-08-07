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Раскрыта производительность эксклюзивного процессора Intel Core i9 для компьютеров Apple
Может выйти iMac с ним
Раскрыта производительность эксклюзивного процессора Intel Core i9-10910 для компьютеров Apple. Он «засветился» в бенчмарке Geekbench 5.
Intel Core i9-10910 принадлежит семейству процессоров Comet Lake-S десятого поколения. Это десятиядерная и 20-поточная модель c объёмом кэша L3 20 МБ.
Близкая к Core i9-10910 модель Core i9-10900 работает на базовой частоте 2,8 Ггц и на TVB частоте 5,2 ГГц. Если верить результатам бенчмарка, то Core i9-10910 будет работать на частота 3,6-5 ГГц.
Эксклюзивный процессор для Apple показал отличные результаты в однопоточном тесте — на 6,9%, чем Core i9-10900, но проиграл конкуренту в многопоточном.
Когда выйдет компьютер Apple на таком процессоре, пока неизвестно. Напомним, что компания недавно объявила о скором переходе на собственные процессоры.