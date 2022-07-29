Раскрыта производительность грядущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40

По его словам, RTX 4080 и RTX 4070 набрали бы более 10 000 баллов в тесте 3DMark TimeSpy Extreme. Ранее сообщалось, что старшая модель RTX 4090 достигает 19 000 баллов в том же тесте.

Kopite7kimi отметил, что эти оценки основаны на ранее упомянутых спецификациях, которые в данном случае означают графический процессор AD103 с 10240 ядрами CUDA для RTX 4080 и графический процессор AD104 с 7168 ядрами CUDA для RTX 4070.

Если оценки верны, то RTX 4070 будет такой же быстрой, как RTX 3090 и Radeon RX 6900XT. С другой стороны, RTX 4080 будет почти в два раза быстрее, чем RTX 3080.

Серия NVIDIA RTX 40 должна выйти примерно в октябре этого года.