Раскрыта производительность недорогого 14-ядерного процессора Intel Core i5 нового поколения

Core i5-13500 — это 14-ядерный процессор с 6 производительными и 8 энергоэффективными ядрами. У предшественника последнего типа ядер вообще не было.

Утверждается, что процессор, работающий на частоте 4,5 ГГц в многоядерном режиме, почти достигает производительности процессора Core i7-12700K, а в режиме 65 Вт почти соответствует i5-12600K. Однако в последнем случае не рекомендуется использовать чип со штатным кулером.