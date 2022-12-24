Раскрыта производительность недорогого 14-ядерного процессора Intel Core i5 нового поколения

14:51, 24 декабря 2022
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Раскрыта производительность недорогого 14-ядерного процессора Intel Core i5 нового поколенияДовольно непплохо
Обзорщики протестировали процессор Intel Core i5-13500 для ПК перед его выходом. Судя по всему, это будет очень интересная модель.
Фото: Flickr
Core i5-13500 — это 14-ядерный процессор с 6 производительными и 8 энергоэффективными ядрами. У предшественника последнего типа ядер вообще не было.
Утверждается, что процессор, работающий на частоте 4,5 ГГц в многоядерном режиме, почти достигает производительности процессора Core i7-12700K, а в режиме 65 Вт почти соответствует i5-12600K. Однако в последнем случае не рекомендуется использовать чип со штатным кулером.
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Обзорщик также утверждает, что купил процессор всего за 270 долларов. Таким образом, модель выглядит очень интересной.