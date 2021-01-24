Компьютеры
Сегодня 15:22
Раскрыта производительность процессоров AMD Ryzen 5000
Протестировали в играх
Издание Tom’s Hardware опубликовало замеры производительности процессоров AMD Ryzen 5000.
Цены на первые четыре модели настольных Ryzen 5000 начинаются с $299 за Ryzen 5 5600X и заканчиваются на $799 за Ryzen 9 5950X. Эти CPU построены на архитектуре Zen 3. Ожидается, что в будущем на рынке появится больше моделей линейки.
Журналисты проверили AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X в играх при разрешении 1080p и 1440p. При более низком разрешении процессоры уверенно обогнали модели Core i9-10900K и Core i7-10700K. При разрешении 1440p Core i9-10900K незначительно обогнал конкурентов.
Что касается моделей Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X, то у них результаты тоже неплохие. 300-долларовый Ryzen 5 5600X обходит 490-долларовый Core i9-10900K в тесте при 1080p.