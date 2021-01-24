Раскрыта производительность процессоров AMD Ryzen 5000

Цены на первые четыре модели настольных Ryzen 5000 начинаются с $299 за Ryzen 5 5600X и заканчиваются на $799 за Ryzen 9 5950X. Эти CPU построены на архитектуре Zen 3. Ожидается, что в будущем на рынке появится больше моделей линейки.

Журналисты проверили AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X в играх при разрешении 1080p и 1440p. При более низком разрешении процессоры уверенно обогнали модели Core i9-10900K и Core i7-10700K. При разрешении 1440p Core i9-10900K незначительно обогнал конкурентов.