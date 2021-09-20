Раскрыта производительность следующей флагманской видеокарты NVIDIA

Новый графический процессор будет преемником существующего GA102 GPU. Согласно слухам, он будет изготовлен по 5-нм техпроцессу. Инсайдер сообщил, что тактовая частота графического чипа для Ada Lovelace AD102 может составлять 2,2 ГГц или больше. Это позволяет оценить производительность GPU.

Ожидается, что видеокарта на AD102 получит 18 432 ядра CUDA. Это почти в два раза больше, чем у представителей линейки Ampere. Частота 2,2 ГГц даст 81 TFLOPS, а это более чем в два раза больше, чем у RTX 3090 с 36 TFLOPS.

Такой скачок производительности выглядит огромным — 125%. Тем не менее NVIDIA уже предоставляла значительное увеличение производительности — на 150% — в поколении Ampere по сравнению с Turing.