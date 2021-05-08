Раскрыта производительность видеокарт AMD Radeon нового поколения

Новая видеокарта получит архитектуру RDNA 3. RX 7900 XT сравнивали с RX 6900 XT. Сообщается, что производительность в пересчёте на ватт затрачиваемой энергии повысится на 50%. Ожидается, что производительность трассировки лучей тоже улучшится на RDNA 3.

Не исключено, что новая Radeon RX 7900 XT позволит AMD побороться с NVIDIA. Ранее сообщалось, что видеокарты на RDNA3 будут изготовлены по на 5-нм техпроцессу. Также ходят слухи, что модели серии RX 7000 поступят в продажу не ранее 2022 года. Стоит отметить, что на выход новинок может повлиять и дефицит на рынке полупроводников. Поэтому о сроках пока рассуждать рано.