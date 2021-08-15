Раскрыта российская цена новой видеокарты AMD RX 6600 XT для игр

В пресс-релизе написано, что начальная цена видеокарты — 33 259,99 рублей ($379). Ещё AMD отметила, что с этого месяца Radeon RX 6600 XT будет доступна в готовых системах как от OEM-производителей, так и от системных интеграторов.

Сама компания утверждает, что новая видеокарта предназначена для игр с высокой частотой кадров и высоким разрешением 1080p. Ранее ютуберы протестировали Radeon RX 6600 XT и NVIDIA RTX 3060 в восьми играх. Во всех них видеокарта AMD оказалась лучше, чем конкурент, хоть и ненамного — в пределах 10%.