Раскрыта стоимость 16-ядерного грядущего процессора Intel для компьютеров

Как пишет The Verge, её цена составит $669,99, а запуск ожидается 4 ноября. Также в источнике указаны некоторые характеристики процессора. Если им верить, он будет обычно работать на частоте 3,2 ГГц, в турборежиме сможет достигать 5,2 ГГц. У процессора будет 16 ядер и 30 МБ L3-кэша. Также Core i9-12900K будет поддерживать память типа DDR5, интерфейс PCIe Gen 5, а также матплаты с чипсетом Intel Z690. Их продажи начнутся вместе с выходом процессора.

Ранее в сети писали, что многопоточная производительность Intel Core i9-12900K сравняется с AMD Ryzen 5000.