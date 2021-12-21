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Раскрыта стоимость младшего процессора Intel нового поколения

Модели Core i5
Авторы XanxoGaming смогли купить потребительскую версию процессора Intel Core i5-12400F, который ещё не вышел официально.
Раскрыта стоимость младшего процессора Intel нового поколения

Core i5-12400F — это шестиядерная модель с 12 потоками, изготовленная по 7-нм техпроцессу. Также это часть линейки Alder Lake-S — младших процессоров нового поколения. Модель не разблокирована, кроме того, это один из немногих процессоров Core i5, который не получит гибридную архитектуру Intel, что в данном случае означает, что у него не будет эффективных ядер, а будут только ядра производительности.

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Авторы XanxoGaming сообщили, что купили Core i5-12400F за приблизительно $222. Цена без учёта налогов составляет $181, а версия со встроенным графическим процессором оценена в $206. Теперь специалисты хотят протестировать Core i5-12400F, на это может уйти несколько дней.

Презентация новых младших процессоров Intel ожидается на выставке CES 2022.

Источник: Videocardz
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