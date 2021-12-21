Раскрыта стоимость младшего процессора Intel нового поколения

Core i5-12400F — это шестиядерная модель с 12 потоками, изготовленная по 7-нм техпроцессу. Также это часть линейки Alder Lake-S — младших процессоров нового поколения. Модель не разблокирована, кроме того, это один из немногих процессоров Core i5, который не получит гибридную архитектуру Intel, что в данном случае означает, что у него не будет эффективных ядер, а будут только ядра производительности.