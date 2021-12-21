Раскрыта стоимость младшего процессора Intel нового поколения

Раскрыта стоимость младшего процессора Intel нового поколенияМодели Core i5
Core i5-12400F — это шестиядерная модель с 12 потоками, изготовленная по 7-нм техпроцессу. Также это часть линейки Alder Lake-S — младших процессоров нового поколения. Модель не разблокирована, кроме того, это один из немногих процессоров Core i5, который не получит гибридную архитектуру Intel, что в данном случае означает, что у него не будет эффективных ядер, а будут только ядра производительности.
Авторы XanxoGaming сообщили, что купили Core i5-12400F за приблизительно $222. Цена без учёта налогов составляет $181, а версия со встроенным графическим процессором оценена в $206. Теперь специалисты хотят протестировать Core i5-12400F, на это может уйти несколько дней.
Презентация новых младших процессоров Intel ожидается на выставке CES 2022.