Раскрыта стоимость неанонсированной видеокарты NVIDIA RTX 3060 Ti

Утечка пришла от литовского магазина Skytech. Теоретически, на новую видеокарту уже можно было бы оформить предварительный заказ. Но пока для ритейлеров действует эмбарго. Издание Videocardz пишет, что партнёры NVIDIA поставляют эти видеокарты тысячами. Они должны быть более доступными на запуске, чем другие новинки NVIDIA, но, скорее всего, тоже разлетятся как горячие пирожки.

Самая дешёвая модель RTX 3060 Ti в Skytech — это Inno3D Twin X2 OC за 463 евро. Предполагается, что рекомендуемая розничная цена видеокарты в исполнении Founders Edition составит около 399 евро (примерно 36 тысяч рублей).