Раскрыта стоимость новых процессоров Intel Alder Lake до анонса

Флагманская 16-ядерная модель Core i9-12900K оценена в 847 евро с учётом 21-процентного налога на добавленную стоимость. Модель Core i7-12700K предлагается за 641 евро, а Core i5-12600K — за 324 евро. Это всё процессоры K-серии со встроенным GPU.

Что касается характеристик, то магазин упоминает только частоты: 3,2 ГГц — для 12900K, 3,6 ГГц — 12700K и 3,7 ГГц — для 12600K. Что интересно, эти показатели не соответствуют слухам о базовых тактовых частотах для процессоров.

Запуск новинок ожидается 4 ноября.