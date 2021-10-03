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Раскрыта стоимость новых процессоров Intel Alder Lake до анонса

Флагманской модели в том числе
На нидерландском Amazon разместили ещё не выпущенные процессоры Intel Alder Lake. Благодаря этому стала известна их цена. Дешёвыми новинки не будут.
Раскрыта стоимость новых процессоров Intel Alder Lake до анонса

Флагманская 16-ядерная модель Core i9-12900K оценена в 847 евро с учётом 21-процентного налога на добавленную стоимость. Модель Core i7-12700K предлагается за 641 евро, а Core i5-12600K — за 324 евро. Это всё процессоры K-серии со встроенным GPU.

Что касается характеристик, то магазин упоминает только частоты: 3,2 ГГц — для 12900K, 3,6 ГГц — 12700K и 3,7 ГГц — для 12600K. Что интересно, эти показатели не соответствуют слухам о базовых тактовых частотах для процессоров.

Запуск новинок ожидается 4 ноября.