Раскрыта точная дата выхода Windows 11

Как пишет The Verge, «днём Windows 11» может стать 20 октября. Официально Microsoft ещё не оглашала дату релиза. Информацию о выходе в октябре подтверждают и источники, знакомые с планами компании. Они говорят, что в этом месяце должна выйти готова для установки на новые компьютеры Windows 11.

Если релиз состоится не 20 октября, то есть вероятность, что это будет 6 октября. В любом случае, 11 месяц года — 90-процентный претендент на месяц выхода новинки.

Сегодня также стало известно, что Microsoft выпустит специальную версию Windows 11 для России. Она будет отличаться поддержкой альтернативных систем шифрования кроме TPM.