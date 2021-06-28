Раскрыта точная дата выхода Windows 11

Компьютеры
Сегодня в 16:52
Раскрыта точная дата выхода Windows 11Она символична
В маркетинговых материалах Microsoft увидели точную дату релиза новой операционной системы Windows 11.
Как пишет The Verge, «днём Windows 11» может стать 20 октября. Официально Microsoft ещё не оглашала дату релиза. Информацию о выходе в октябре подтверждают и источники, знакомые с планами компании. Они говорят, что в этом месяце должна выйти готова для установки на новые компьютеры Windows 11.
Если релиз состоится не 20 октября, то есть вероятность, что это будет 6 октября. В любом случае, 11 месяц года — 90-процентный претендент на месяц выхода новинки.
Сегодня также стало известно, что Microsoft выпустит специальную версию Windows 11 для России. Она будет отличаться поддержкой альтернативных систем шифрования кроме TPM.