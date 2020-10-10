Раскрыта третья презентация Apple осенью 2020 года

Как пишет Bloomberg, на ноябрьском мероприятии представят первый компьютер Mac с фирменными процессорами Apple на базе ARM. Ожидается, что это будет 13-дюймовая модель MacBook Pro. Ранее ноутбуки Apple работали на процессорах Intel. С фирменными платформами компьютеры должны получить прирост в производительности и энергоэффективности по сравнению с чипами «синих».

Благодаря трём презентациям Apple сможет более подробно рассказать о каждом продукте.