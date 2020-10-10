Компьютеры
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Раскрыта третья презентация Apple осенью 2020 года
На ней покажут MacBook
В середине сентября Apple провела первую презентацию, на которой представила новые планшеты iPad и «умные» часы Watch. 13 октября ожидается следующее мероприятие, на котором компания наконец покажет iPhone 12. Как оказалось, это будет не последняя презентация осенью 2020 года — в ноябре состоится ещё одна.
Как пишет Bloomberg, на ноябрьском мероприятии представят первый компьютер Mac с фирменными процессорами Apple на базе ARM. Ожидается, что это будет 13-дюймовая модель MacBook Pro. Ранее ноутбуки Apple работали на процессорах Intel. С фирменными платформами компьютеры должны получить прирост в производительности и энергоэффективности по сравнению с чипами «синих».
Благодаря трём презентациям Apple сможет более подробно рассказать о каждом продукте.