Раскрыта выгода процессоров AMD перед Intel

Речь идёт о процессорах AMD Epyc. По словам производителя, 32-ядерная модель данного CPU второго поколения в 5,6 раз лучше топового серверного процессора Intel. Как AMD считала? Просто сравнивала соотношение производительности на доллар.

Отметим, что в следующем году Intel должна выпустить новые десятинанометровые серверные CPU. Однако пока неясно, смогут ли они конкурировать с процессорами AMD. Кроме того, после их выхода должны будут появиться Epyc уже третьего поколения.