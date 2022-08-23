Раскрыта самая тяжёлая коробка с дисками для установки программы Microsoft

Сегодня для установки программного обеспечения на ПК не нужен никакой физический носитель — только подключение к интернету. Но так было не всегда. Раньше ПО поставлялось на флоппи-дисках или CD с документацией в комплекте. Эта документация могла состоять из тысяч страниц, а сама программа занимала место на множестве дисков, что делало коробки довольно тяжёлыми.

Twitter-аккаунт Windows Dev Docs ответил на вопрос, каким был самый большой релиз программного обеспечения в истории Microsoft. Первое место уходит компилятору C/C++ с Windows SDK, который вышел в 1992 году и весил более 18 килограммов. В коробке было множество дискет и документация. Сама коробка выглядит внушительно: