Раскрыта самая тяжёлая коробка с дисками для установки программы Microsoft

Раскрыта самая тяжёлая коробка с дисками для установки программы MicrosoftВесом более 18 килограммов
Сегодня для установки программного обеспечения на ПК не нужен никакой физический носитель — только подключение к интернету. Но так было не всегда. Раньше ПО поставлялось на флоппи-дисках или CD с документацией в комплекте. Эта документация могла состоять из тысяч страниц, а сама программа занимала место на множестве дисков, что делало коробки довольно тяжёлыми.
Twitter-аккаунт Windows Dev Docs ответил на вопрос, каким был самый большой релиз программного обеспечения в истории Microsoft. Первое место уходит компилятору C/C++ с Windows SDK, который вышел в 1992 году и весил более 18 килограммов. В коробке было множество дискет и документация. Сама коробка выглядит внушительно:
It's not #AskAnArchivist day yet but we asked our Microsoft Archivist, Amy Stevenson, a few #OneDevQuestions anyway.@Microsoft has shipped some software products that were big hits but we asked Amy:— Windows Dev Docs (@WindowsDocs) August 19, 2022
👉 What was the largest piece of software we ever shipped? pic.twitter.com/I6ll7QxUZg