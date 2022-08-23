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Раскрыта самая тяжёлая коробка с дисками для установки программы Microsoft

Весом более 18 килограммов
За последние 47 лет Microsoft выпустила несколько крупных релизов своего программного обеспечения, которое продавалось во внушительных коробках. Но одна из них была самой массивной.
Раскрыта самая тяжёлая коробка с дисками для установки программы Microsoft

Сегодня для установки программного обеспечения на ПК не нужен никакой физический носитель — только подключение к интернету. Но так было не всегда. Раньше ПО поставлялось на флоппи-дисках или CD с документацией в комплекте. Эта документация могла состоять из тысяч страниц, а сама программа занимала место на множестве дисков, что делало коробки довольно тяжёлыми.

Twitter-аккаунт Windows Dev Docs ответил на вопрос, каким был самый большой релиз программного обеспечения в истории Microsoft. Первое место уходит компилятору C/C++ с Windows SDK, который вышел в 1992 году и весил более 18 килограммов. В коробке было множество дискет и документация. Сама коробка выглядит внушительно:

Источник:PCmag
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#Microsoft
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#история
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