Раскрыто начало производства новейших процессоров Intel для компьютеров

Как пишет VideoCardz, Intel начала производство инженерных образцов процессоров серии Rocket Lake-S в июне 2020 года. В ноябре компания начала изготавливать образцы, прошедшие предварительный отбор. Они и утекли в сеть. Также образцы отправили партнёрам для оценки.

Напомним, недавно в интернете опубликовали результаты одноядерных тестов настольных процессоров Rocket Lake-S, а точнее инженерного образца. Он набрал 610 баллов в Cinebench R20 и не смог обойти AMD Ryzen 9 5900Х. Что касается частоты одного ядра флагманской восьмиядерной модели Core i9-11900K, то она в Boost-режиме составила 5,3 ГГц.