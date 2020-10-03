Раскрыто официальное приложение YouTube для компьютеров

YouTube для Windows 10 в настоящее время является UWP-приложением (Universal Windows Platform, универсальная платформа Windows). Также оно не является прогрессивным web-приложением, то есть таким, которое было создано из сайта.

Пока приложение YouTube весит лишь несколько десятков мегабайт. Однако ясно, что над ним ещё работают.

Издание MSPoweruser напоминает, что несколько лет назад Google отказалась создавать приложение YouTube для Windows Phone и не позволила Microsoft разработать его самостоятельно. Сейчас у компаний оттепель в отношениях: они вместе сотрудничают над браузером Chromium, а Microsoft поставляет Android-смартфон с поиском Google. Поэтому есть вероятность, что скоро действительно выйдет официальное десктопное приложение YouTube для Windows.