Раскрыты «агрессивные» методы Nvidia по удержанию рынка GPU

Первоначально колебавшаяся AWS была вынуждена уступить, как только конкуренты приняли DGX Cloud (сервис, предоставляющий в аренду серверы на базе Nvidia), не желая рисковать «отторжением» Nvidia, важнейшего поставщика.

Несмотря на публичные заявления AWS о сотрудничестве, скрытая напряженность ощутима, отмечают эксперты. Агрессивная тактика Nvidia делает всё еще «интереснее»: клиенты должны доказать, что у них есть инфраструктура для размещения графических процессоров, и следовать спецификациям Nvidia по проектированию серверных стоек, тем самым «блокируя» их в экосистеме компании.

Эта стратегия закрепляет позиции Nvidia, но в то же время разжигает дух соперничества: по данным, AWS разрабатывает собственные ИИ-ускорители, Trainium и Inferentia. А доминирование Nvidia не осталось незамеченным регуляторами: Министерство юстиции США готовит антимонопольное расследование.