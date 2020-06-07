Компьютеры
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Раскрыты будущие нововведения в Windows 10
В следующем обновлении
Только недавно Microsoft выпустила обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004). Оно оказалось не слишком удачным, и из-за целого списка проблем компания временно приостановила распространение апдейта и попросила пользователей не устанавливать его самостоятельно. Несмотря на всё это, в сети уже раскрыли будущие нововведения в Windows 10. Они появятся в следующем обновлении.
В конце 2020 года ожидается выход версии с номером 20H2. Сообщается, что она улучшит производительность диска, на котором установлена операционная система. Появятся рекомендации по очистке накопителя на основе искусственного интеллекта.
Также ходят слухи, что обновление принесёт переработанное меню «Пуск». Говорят, что «живые» плитки станут менее навязчивыми, а когда-нибудь и вовсе исчезнут.