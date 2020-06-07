Раскрыты будущие нововведения в Windows 10

В конце 2020 года ожидается выход версии с номером 20H2. Сообщается, что она улучшит производительность диска, на котором установлена операционная система. Появятся рекомендации по очистке накопителя на основе искусственного интеллекта.

Также ходят слухи, что обновление принесёт переработанное меню «Пуск». Говорят, что «живые» плитки станут менее навязчивыми, а когда-нибудь и вовсе исчезнут.