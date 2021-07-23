Компьютеры
Сегодня в 15:03

Раскрыты цены на новые компьютерные процессоры AMD со встроенной графикой

Они должны тянуть игры
Новые настольные гибридные процессоры AMD Ryzen 5000G (Cezanne) ещё не появились на полках магазинов, но в сеть уже слили их цены.
Раскрыты цены на новые компьютерные процессоры AMD со встроенной графикой

Процессоры построены на архитектуре Zen 3. Они вполне могут обеспечить тянуть игры на начальном уровне, особенно в сочетании с хорошей оперативной памятью. По сути, AMD выпустит Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G для геймеров с очень ограниченным бюджетом.

Официальные рекомендованные розничные цены для Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G — $359 и $259 соотвественно. Несмотря на дефицит полупроводников, эксперты ждут минимального соответствия этим цифрам.

Наиболее высокая зафиксированная стоимость для Ryzen 7 5700G составила $422 в Канаде. В среднем процессоры могут стоить на 10-18% дороже, чем рекомендует производитель.