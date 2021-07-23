Раскрыты цены на новые компьютерные процессоры AMD со встроенной графикой

Процессоры построены на архитектуре Zen 3. Они вполне могут обеспечить тянуть игры на начальном уровне, особенно в сочетании с хорошей оперативной памятью. По сути, AMD выпустит Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G для геймеров с очень ограниченным бюджетом.

Официальные рекомендованные розничные цены для Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G — $359 и $259 соотвественно. Несмотря на дефицит полупроводников, эксперты ждут минимального соответствия этим цифрам.

Наиболее высокая зафиксированная стоимость для Ryzen 7 5700G составила $422 в Канаде. В среднем процессоры могут стоить на 10-18% дороже, чем рекомендует производитель.