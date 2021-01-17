Раскрыты цены на новые процессоры Intel для домашних компьютеров

Согласно информации ритейлера, флагманская модель Rocket Lake-S — восьмиядерная Core i9-11900K — будет стоить около 500 евро без учёта европейского налога на добавленную стоимость (VAT) и около 605 евро с учётом налога. То есть флагман Rocket Lake-S примерно на 9,8% дешевле, чем флагман прошлого поколения Comet Lake-S.