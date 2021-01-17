Компьютеры
Сегодня 18:51
Раскрыты цены на новые процессоры Intel для домашних компьютеров
Rocket Lake-S
Бельгийский ритейлер 2Compute опубликовал полную линейку новых процессоров Intel для домашних компьютеров Rocket Lake-S. Благодаря этому стали известны цены на новинки.
Согласно информации ритейлера, флагманская модель Rocket Lake-S — восьмиядерная Core i9-11900K — будет стоить около 500 евро без учёта европейского налога на добавленную стоимость (VAT) и около 605 евро с учётом налога. То есть флагман Rocket Lake-S примерно на 9,8% дешевле, чем флагман прошлого поколения Comet Lake-S.
В сеть утекли и данные других ритейлеров. Некоторые магазины тоже будут продавать новые процессоры дешевле, чем модели текущего поколения Comet Lake-S. Другие — дороже. Рекомендованная производителем розничная цена для Rocket Lake-S пока не была объявлена.