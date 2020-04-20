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Раскрыты цены новых доступных процессоров AMD для настольных компьютеров
Будут две модели
Раскрыты цены новых доступных процессоров AMD для настольных компьютеров — Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Это будут четырёхядерные модели.
О том, что AMD готовит такие процессоры стало известно на днях. Новинки будут построены на архитектуре Zen 2. Ядер у них по четыре, но потоков по восемь. А главное, процессоры будут недорогими.
Как сообщает инсайдер, модель Ryzen 3 3100 с тактовой частотой до 3,9 ГГц оценена в $104 (около 7,7 тысячи рублей), а более продвинутая модель Ryzen 3 3300X с частотой до 4,3 ГГц стоит $120 (примерно 8,9 тысячи рублей).
Ожидается, что AMD представит новинки в ближайшее время.