Раскрыты цены новых доступных процессоров AMD для настольных компьютеров

О том, что AMD готовит такие процессоры стало известно на днях. Новинки будут построены на архитектуре Zen 2. Ядер у них по четыре, но потоков по восемь. А главное, процессоры будут недорогими.

Как сообщает инсайдер, модель Ryzen 3 3100 с тактовой частотой до 3,9 ГГц оценена в $104 (около 7,7 тысячи рублей), а более продвинутая модель Ryzen 3 3300X с частотой до 4,3 ГГц стоит $120 (примерно 8,9 тысячи рублей).

Ожидается, что AMD представит новинки в ближайшее время.