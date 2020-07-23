Раскрыты цены новых процессоров AMD с мощной встроенной графикой

Восьмиядерный и 16-поточный процессор 4750G, основанный на архитектуре Zen 2, будет стоить $309 (около 22 тысяч рублей). Это на $20 меньше, чем Ryzen 7 3700X, который тоже имеет восемь ядер, но лишён хорошей графики Vega.

Ryzen 5 PRO 4650G с 6 ядрами и 12 потоками оценён в $209 (почти 15 тысяч рублей). Это уже на $10 дороже, чем Ryzen 5 3600.

Самая дешёвая модель линейки — Ryzen 3 PRO 4350G стоит всего $149 (чуть больше 10 тысяч рублей).

Стоит отметить, что цены указаны как для G-версий (65 Вт), так и для GE-версий (35 Вт). Стоимость актуальна для OEM-производителей. Правда, AMD обещает в конце концов запустить процессоры в розницу.