Раскрыты цены новых процессоров Intel для домашних компьютеров

Надо понимать, что ранние предзаказы, как правило, оформляются по завышенным ценам. Например, Intel Core i9-11900K предлагают за $599,99. Это на $100 выше, чем рекомендованная цена предыдущего Core i9-10900K. Впрочем, у Milwaukeepc и старый процессор продавался за $610,99. Так что надо учитывать и ценовую политику продавца.

А вот и весь список цен: