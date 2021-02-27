Компьютеры
Сегодня в 15:12
Раскрыты цены новых процессоров Intel для домашних компьютеров
Могут оказаться завышенными
Американский ретейлер Milwaukeepc опубликовал список новых процессоров Intel 11-го поколения Rocket Lake с ценами по предзаказу. Чипы будут анонсированы официально 16 марта.
Надо понимать, что ранние предзаказы, как правило, оформляются по завышенным ценам. Например, Intel Core i9-11900K предлагают за $599,99. Это на $100 выше, чем рекомендованная цена предыдущего Core i9-10900K. Впрочем, у Milwaukeepc и старый процессор продавался за $610,99. Так что надо учитывать и ценовую политику продавца.
А вот и весь список цен:
- Core i9-11900K — $599,99;
- Core i9-11900KF — $579,99;
- Core i9-11900 — $509,99;
- Core i9-11900F — $479,99;
- Core i7-11700K — $484,99;
- Core i7-11700KF — $454,99;
- Core i7-11700 — $389,99;
- Core i7-11700F — $359,99;
- Core i5-11600K — $309,99;
- Core i5-11600KF — $279,99;
- Core i5-11600 — $264,99;
- Core i5-11500 — $234,99;
- Core i5-11400 — $214,99;
- Core i5-11400F — $179,99.