Раскрыты даты презентации новых процессоров и матплат Intel

VideoCardz пишет, что Intel проведёт пресс-конференцию на CES 2021 11 января. Ожидается, что компания представит процессоры следующего поколения Tiger Lake-H35. Они почти такие же, как Tiger Lake-U и Tiger Lake-Y, только с немного более высоким TDP. Также есть шанс, что Intel покажет Tiger Lake-H с 45-Вт TDP и большим числом ядер. Эти процессоры должны заменить модели Comet Lake-H в следующем поколении игровых ноутбуков.

Также источники сообщают, что Intel представит матплаты 500-й серии 11 января. Ожидаются модели Z590, B560 и H510. Они могут поступить в продажу в день презентации.

Ещё инсайдеры рассказали, что Intel покажет процессоры Rocket Lake-S 1 марта, а продажи их начнутся 19 марта.