Раскрыты характеристики будущих флагманских видеокарт NVIDIA

Сообщается, что NVIDIA будет использовать для трёх моделей видеокарт эталонную печатную плату (PG132), длина которой не превысит 21,3 см. Скорее всего, это будут модели GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 (со своими версиями Ti или SUPER), а также GeForce RTX 3070. Эти видеокарты будут использовать память типа GDDR6X. У GeForce RTX 3090 объём памяти составит 24 ГБ, будет использоваться 384-разрядная шина. Уровень TDP (Thermal Design Power) видеокарты составит 350 Вт.

У GeForce RTX 3080 будет 11 ГБ памяти типа GDDR6X с 352-разрядной шиной и уровень TDP 320 Вт. GeForce RTX 3070 может получить 10 ГБ памяти с 320-разрядной шиной.