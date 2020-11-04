Раскрыты характеристики доступной видеокарты RTX 3060 Ti

Стали известны характеристики RTX 3060 Ti в версии Gigabyte Eagle OC. Модель получила 4864 ядра CUDA, 152 тензорных ядра и 38 RT-ядра. Новая доступная видеокарта будет поставляться с 8 ГБ памяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц.

У RTX 3060 Ti Eagle OC будет один 8-пиновый разъём для подключения. Максимальное уровень энергопотребление видеокарты не будет превышать 200 Вт.

Анонс новинки от NVIDIA ожидается 2 декабря. Несмотря на то, что точная стоимость видеокарты неизвестна, источники полагают, что цена кастомных версий составит примерно $400.